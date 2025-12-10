الاقتصاد

سعر الفضة يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 10-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-10 02:57AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها لمناطق تشبع شرائي، هذا التراجع يأتي في إطار محاولة الزوج إعادة تجميع الزخم الإيجابي اللازم للحفاظ على مساره الرئيسي الصاعد والمسيطر على الحركة في المدى القصير.

 

ورغم الهبوط اللحظي لا يزال الزوج يستند إلى دعم ديناميكي مهم يتمثل في استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من احتمالات التعافي واستئناف الصعود خلال الفترات القادمة.

