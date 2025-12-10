سعر الإيثيريوم (ETHUSD) ينجح في الوصول لمستهدف سعري – توقعات اليوم – 10-12-2025

انخفض قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك عقب وصوله لمستهدفنا السعري الأخير عند مستوى المقاومة 3,370$، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة، يأتي هذا بدعم من تداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.