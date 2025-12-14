الخريف لتقنية المياه السعودية تعلن ترسية عقد مشروع مع المياه الوطنية في حفر الباطن بقيمة 57.28 مليون ريال

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة مبتعدة عن مستوياتها القياسية، وذلك في ظل عودة المخاوف بشأن تقييم شركات الذكاء الاصطناعي الأمر الذي دفع أغلب مؤشرات وول ستريت لتكبد خسائر أسبوعية.



يأتي ذلك بعد إصدار كل من أوراكل وبرودكوم نتائج أعمال مخيبة للآمال حيث أظهرت تباطؤاً في تحقيق عوائد من استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي، ما أعاد المخاوف حول تضخم القيم السوقية لتلك الشركات.



كان الفيدرالي قد قرر الأربعاء خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.



لكن الخطوة جاءت مصحوبة بإشارات تحذيرية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وشهدت ثلاثة أصوات معترضة من بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر/أيلول 2019.



وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن التضخم لا يزال "مرتفعًا إلى حد ما" نتيجة الرسوم الجمركية، معرباً عن أمله في أن توفر البيانات الاقتصادية المقبلة صورة واضحة.



وأطلق عدد من مسؤولي الفيدرالي تصريحات اليوم حيث قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، "بيث هاماك"، إنها تفضل أن تكون أسعار الفائدة أكثر تقييداً بشكل طفيف للحفاظ على وتيرة الضغط على التضخم، الذي لا يزال مرتفعاً للغاية من وجهة نظرها.



وأيد رئيس الفيدرالي في كانساس سيتي، "جيف شميد"، هذا الرأي، موضحاً أن هذا هو سبب معارضته لقرار هذا الأسبوع بخفض أسعار الفائدة.



وعند إغلاق الجلسة، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 246 نقطة) إلى 48458 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى عند 48887 نقطة وأقل مستوى عند 48334 نقطة.



وانخفض إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1% (ما يعادل 73 نقطة) إلى 6827 نقطة، وسجل خسائر هذا الأسبوع بنسبة 0.6%، وسجل أعلى مستوى عند 6900 نقطة وأقل مستوى عند 6801 نقطة.



وهبط مؤشر ناسداك بنسبة 1.7% (ما يعادل 398 نقطة) إلى 23195 نقطة، وتكبد خسائر أسبوعية بنسبة 1.6%، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23555 نقطة وأقل مستوى عند 23094 نقطة.