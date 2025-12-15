ولي العهد يبحث مع وزير خارجية الصين العلاقات الثنائية

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي. فيما حضر من الجانب الصيني مدير عام غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية تشن وتشن، وسفير الصين لدى المملكة تشانغ هوا.



