شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 15-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-15 10:32AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يواصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)تداولاته المتقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، محاولاً تجميع زخماً إيجابياً قد يساعده في التعافي واستهداف مقاومات جديدة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص هذا التعافي، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد.