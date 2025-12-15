الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 15-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 15-12-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 15-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 15-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-15 10:32AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يواصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)تداولاته المتقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، محاولاً تجميع زخماً إيجابياً قد يساعده في التعافي واستهداف مقاومات جديدة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص هذا التعافي، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا