تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 15-12-2025

يواصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)تداولاته المتقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، محاولاً تجميع زخماً إيجابياً قد يساعده في التعافي واستهداف مقاومات جديدة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص هذا التعافي، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد.