شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي عقب اجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 30 عام

•القرار تم بالإجماع من أعضاء لجنة السياسة النقدية

•بنك اليابان يتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة

•السوق في انتظار تصريحات محافظ بنك اليابان "كازو أويدا"



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع ،وذلك بعد أن أعلن بنك اليابان عن رفع سعر الفائدة القياسي ، والذي كان متوقعًا على نطاق واسع في الأسواق.



قررت لجنة السياسة النقدية اليابانية بالإجماع رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75% كأعلى مستوى منذ سبتمبر 1995 ، وهو الرفع الثاني في عام 2025 بعد رفع سابق في يناير الماضي.



وأعلن بنك اليابان أن أسعار الفائدة الحقيقية من المتوقع أن تبقى منخفضة،مما جعل الأسواق تنتظر المزيد من التفاصيل من المحافظ "كازو أويدا" في وقت لاحق من اليوم لتوضيح ما إذا كان البنك المركزي سيستمر في رفع أسعار الفائدة العام المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.45% إلى (156.18¥) الأعلى منذ 10 ديسمبر الجاري ، من سعر افتتاح اليوم عند (155.46 ¥)، و سجل أدنى مستوى عند (155.45¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،بعد خسارة بنسبة 0.6% في اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح وجني من أعلى مستوى في أسبوعين عند 154.39 ينات.



بنك اليابان

في ختام أخر اجتماعاته للسياسة النقدية لعام 2025 ،قرر بنك اليابان يوم الجمعة رفع أسعار الفائدة القياسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ سبتمبر 1995 ،وذلك تماشيًا مع توقعات السوق ،في ثاني تشديد نقدي ياباني هذا العام.



البنك المركزي الياباني يرفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى في 30 عاماً



جاء قرار الرفع بموافقة جماعية من أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني ، ويُعد استمرارًا لعملية تطبيع السياسة النقدية اليابانية بعد عقود من الفائدة شبه الصفرية.



التحديثات النقدية

وقال البنك المركزي الياباني في بيان السياسة النقدية: استناداً إلى البيانات و الاستطلاعات الحديثة، هناك احتمال كبير لاستمرار آلية ارتفاع الأجور والتضخم بشكل معتدل ومتزامن.



وأضاف بنك اليابان: نظراً لانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات منخفضة للغاية، وسيواصل البنك رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية و توقعات الأسعار.



وأوضح بنك اليابان في بيانه أنه على الرغم من ضعف الاقتصاد، فمن المرجح أن تظل أرباح الشركات مرتفعة، ومن المتوقع أن تستمر الشركات في رفع الأجور خلال عام 2026.



وقال البنك: من المرجح جدًا استمرار آلية ارتفاع الأجور والأسعار بشكل معتدل، وأن احتمالية وصول التضخم الأساسي إلى هدفه البالغ 2% آخذة في الازدياد.



الفائدة اليابانية

•عقب الاجتماع ،ظل تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يناير القادم أقل من 20%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



كازو أويدا

يتحدث بعد قيل محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" حول نتائج اجتماع السياسة النقدية ، ومن المتوقع أن تتضمن تعليقاته المزيد من الأدلة القوية حول مستقبل تطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة اليابانية على مدار 2026.



أراء وتحليلات

•قال شيغيتو ناغاي، رئيس قسم الاقتصاد الياباني في أكسفورد إيكونوميكس : إن البنك من المرجح أن يرفع سعر الفائدة على سياسته النقدية مجددًا في منتصف عام 2026، ليصل إلى المستوى النهائي عند 1% بعد هذه الزيادة الأخيرة.



•ويقصد ناغاي بـ سعر الفائدة النهائي أو المحايد المستوى الذي يوازن بين التضخم والنمو الاقتصادي، بحيث لا يؤدي إلى تسخين الاقتصاد ولا إلى تباطئه.



•وحذّر ناغاي من أن أي رفع إضافي لأسعار الفائدة من جانب بنك اليابان قد يؤدي إلى توتر مع تاكايتشي، في حال تراجع التضخم بسلاسة نحو مستوى 2% خلال النصف الأول من عام 2026.



•وقال نوريهيرو ياماغوتشي، كبير الاقتصاديين اليابانيين في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس في طوكيو: على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتحدث المحافظ أويدا عن سعر الفائدة المحايد نظرًا لموقف البنك المركزي حتى الآن، فمن المرجح أن يؤكد على أنهم سيرفعون سعر الفائدة أكثر لمواجهة ضغوط انخفاض قيمة الين. وإلا، سينخفض الين بالفعل وستنخفض عوائد السندات.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يظهر بعض الإشارات الإيجابية – توقعات اليوم – 19-12-2025