الاقتصاد

سعر النحاس يتحرك ببطء-توقعات اليوم 19-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس يتحرك ببطء-توقعات اليوم 19-12-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتحرك ببطء-توقعات اليوم 19-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-19 06:16AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا يزال سعر النحاس بطيئا بالرغم من توفر عوامل إيجابية عديدة نذكر منها الثبات العام ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة إضافة لبدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتسلله نحو مستوى تشبع الشراء.

 

نود التذكر أيضا بأن تمركز التداولات فوق الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 5.1300$ يدعم ترجيحنا الصاعد لنبقى بانتظار ملامسة السعر قريبا للهدف المستقر عند 5.5000$ وبتجاوزه سيبدأ بتسجيل مكاسب إضافية باندفاعه 5.6300$ و5.7400$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.3000$ و 5.5000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا