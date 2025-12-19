سعر النحاس يتحرك ببطء-توقعات اليوم 19-12-2025

لا يزال سعر النحاس بطيئا بالرغم من توفر عوامل إيجابية عديدة نذكر منها الثبات العام ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة إضافة لبدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتسلله نحو مستوى تشبع الشراء.

نود التذكر أيضا بأن تمركز التداولات فوق الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 5.1300$ يدعم ترجيحنا الصاعد لنبقى بانتظار ملامسة السعر قريبا للهدف المستقر عند 5.5000$ وبتجاوزه سيبدأ بتسجيل مكاسب إضافية باندفاعه 5.6300$ و5.7400$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.3000$ و 5.5000$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم