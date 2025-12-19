- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يتمسك بالإيجابية-توقعات اليوم 19-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-19 06:17AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قدّم سعر البلاتين بعض التداولات الجانبية نتيجة لثباته المتكرر دون الحاجز المستقر عند 1960.00$ والذي يشكل بدوره مستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي ليضطر للهبوط بشكل مؤقت نحو 1890.00$.
نتوقع استمرار تقديم السعر للتداولات المختلطة لحين تحقيقه لاختراق الحاجز ليؤكد بذلك استعداده لتحقيق مكاسب تاريخية جديدة قد تبدأ من الحاجز النفسي المستقر عند 2000.00$, أما كسر الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 1860.00$ سيجبره على تقديم تداولات تصحيحي قوية لنتوقع انجذابه بذلك نحو 1835.00$ و1790.00$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1870.00$ و 1960.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع