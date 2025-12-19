الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين بانتظار اختراق الحاجز-توقعات اليوم 19-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-19 06:17AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قدّم سعر البلاتين بعض التداولات الجانبية نتيجة لثباته المتكرر دون الحاجز المستقر عند 1960.00$ والذي يشكل بدوره مستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي  ليضطر للهبوط بشكل مؤقت نحو 1890.00$.

 

نتوقع استمرار تقديم السعر للتداولات المختلطة لحين تحقيقه لاختراق الحاجز ليؤكد بذلك استعداده لتحقيق مكاسب تاريخية جديدة قد تبدأ من الحاجز النفسي المستقر عند 2000.00$, أما كسر الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 1860.00$ سيجبره على تقديم تداولات تصحيحي قوية لنتوقع انجذابه بذلك نحو 1835.00$ و1790.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1870.00$ و 1960.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

