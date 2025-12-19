سعر اليورو مقابل الين بانتظار اختراق الحاجز-توقعات اليوم 19-12-2025

قدّم سعر البلاتين بعض التداولات الجانبية نتيجة لثباته المتكرر دون الحاجز المستقر عند 1960.00$ والذي يشكل بدوره مستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي ليضطر للهبوط بشكل مؤقت نحو 1890.00$.

نتوقع استمرار تقديم السعر للتداولات المختلطة لحين تحقيقه لاختراق الحاجز ليؤكد بذلك استعداده لتحقيق مكاسب تاريخية جديدة قد تبدأ من الحاجز النفسي المستقر عند 2000.00$, أما كسر الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 1860.00$ سيجبره على تقديم تداولات تصحيحي قوية لنتوقع انجذابه بذلك نحو 1835.00$ و1790.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1870.00$ و 1960.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع