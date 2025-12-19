الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يهاجم الدعم-توقعات اليوم 19-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الغاز الطبيعي يهاجم الدعم-توقعات اليوم 19-12-2025 1/2
  • سعر الغاز الطبيعي يهاجم الدعم-توقعات اليوم 19-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يهاجم الدعم-توقعات اليوم 19-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-19 06:20AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من تشكيل سعر المؤشر لبعض الموجات الصاعدة بتداولات يوم أمس إلا أن تمركزه السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر قرب 25260.00 يدعم السيناريو التصحيحي الهابط, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليبدأ باستهداف المحطات السلبية بتسلله أولا نحو 24820.00 ومن ثم ليهاجم مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي المستقر قرب 24600.00.

 

أما نجاح السعر باختراق الحاجز والثبات أعلاه, سيمنحه ذلك فرصة لتجديد المحاولات الإيجابية لنتوقع انجذابه مباشرة نحو 25420.00 ليشكل بدوره الهدف الأول للمحاولات الصاعدة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين  24600.00 و 25200.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا