شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يهاجم الدعم-توقعات اليوم 19-12-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-12-19 06:20AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بالرغم من تشكيل سعر المؤشر لبعض الموجات الصاعدة بتداولات يوم أمس إلا أن تمركزه السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر قرب 25260.00 يدعم السيناريو التصحيحي الهابط, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليبدأ باستهداف المحطات السلبية بتسلله أولا نحو 24820.00 ومن ثم ليهاجم مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي المستقر قرب 24600.00.
أما نجاح السعر باختراق الحاجز والثبات أعلاه, سيمنحه ذلك فرصة لتجديد المحاولات الإيجابية لنتوقع انجذابه مباشرة نحو 25420.00 ليشكل بدوره الهدف الأول للمحاولات الصاعدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24600.00 و 25200.00
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض