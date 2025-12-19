سعر الغاز الطبيعي يهاجم الدعم-توقعات اليوم 19-12-2025

بالرغم من تشكيل سعر المؤشر لبعض الموجات الصاعدة بتداولات يوم أمس إلا أن تمركزه السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر قرب 25260.00 يدعم السيناريو التصحيحي الهابط, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليبدأ باستهداف المحطات السلبية بتسلله أولا نحو 24820.00 ومن ثم ليهاجم مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي المستقر قرب 24600.00.

أما نجاح السعر باختراق الحاجز والثبات أعلاه, سيمنحه ذلك فرصة لتجديد المحاولات الإيجابية لنتوقع انجذابه مباشرة نحو 25420.00 ليشكل بدوره الهدف الأول للمحاولات الصاعدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24600.00 و 25200.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض