تحديث توقع سعر الفضة اليوم 23-12-2025

حافظ سعر المؤشر بتداولاته الأخيرة على استقراره السلبي دون الحاجز المتمثل بمستوى 98.35 لنلاحظ تفاعله بتداولات يوم أمس مع سلبية مؤشر ستوكاستيك بتشكيله لموجات سلبية واستقراره دون مستوى 66.8% فيبوناتشي المتمركز عند 97.85.

حاليا وباتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي سيدعم ذلك ترجيحنا الهابط لنبقى بانتظار تسجيل السعر للهدف السلبي الأول المستقر عند 97.60 وبتجاوزه سيشكل مستوى 97.25 الهدف التالي للتداولات القريبة.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.25 و 98.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض