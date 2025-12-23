الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 23-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الفضة اليوم 23-12-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر الفضة اليوم 23-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الفضة اليوم 23-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-23 05:06AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حافظ سعر المؤشر بتداولاته الأخيرة على استقراره السلبي دون الحاجز المتمثل بمستوى 98.35 لنلاحظ تفاعله بتداولات يوم أمس مع سلبية مؤشر ستوكاستيك بتشكيله لموجات سلبية واستقراره دون مستوى 66.8% فيبوناتشي المتمركز عند 97.85.

 

حاليا وباتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي سيدعم ذلك ترجيحنا الهابط لنبقى بانتظار تسجيل السعر للهدف السلبي الأول المستقر عند 97.60 وبتجاوزه سيشكل مستوى 97.25 الهدف التالي للتداولات القريبة.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.25 و 98.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا