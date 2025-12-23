تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 23-12-2025

تقدم سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السعر بمهاجمة مستوى المقاومة القريب 58.20$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ نجاح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما يمنحه المزيد من الزخم الإيجابي على المدى القريب.