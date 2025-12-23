- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 23-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-23 05:05AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تفاعل سعر الغاز مجددا مع سلبية مؤشر ستوكاستيك بتشكيله لموجات سلبية جديدة ليهدد من خلالها ثبات مستوى الدعم الممتد نحو 3.910$ بملامسته لمستوى 3.810$ ومن ثم ليشكل ارتداد إيجابي مؤقت ليستقر فوق الدعم من جديد.
نذكر بأن ثبات الحاجز المستقر عند 4.200$ يدعم فرص تأكيد السعر للسيناريو السلبي لنتوقع بتأكيد كسره للدعم الحالي, البدء باستهداف المحطات السلبية والتي تتمركز حاليا قرب 3.730$ و3.520$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.730$ و 4.100$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتأكيد الكسر