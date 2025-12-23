الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 23-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 23-12-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 23-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 23-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-23 05:05AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تفاعل سعر الغاز مجددا مع سلبية مؤشر ستوكاستيك بتشكيله لموجات سلبية جديدة ليهدد من خلالها ثبات مستوى الدعم الممتد نحو 3.910$ بملامسته لمستوى 3.810$ ومن ثم ليشكل ارتداد إيجابي مؤقت ليستقر فوق الدعم من جديد.

 

نذكر بأن ثبات الحاجز المستقر عند 4.200$ يدعم فرص تأكيد السعر للسيناريو السلبي لنتوقع بتأكيد كسره للدعم الحالي, البدء باستهداف المحطات السلبية والتي تتمركز حاليا قرب 3.730$ و3.520$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.730$ و 4.100$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتأكيد الكسر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا