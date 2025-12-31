سعر سهم Dominion Energy (D) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 31-12-2025

انخفض سعر سهم شركة Dominion Energy, Inc (D) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير مع تأثر السهم بكسره في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي صاعد، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 60.25$، ليستهدف مستوى الدعم 57.55$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط