سعر سهم أون هولد (ONON) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 31-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-31 12:27PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر سهم شركة D.R. Horton, Inc (DHI) تداولات هادئة متذبذبة تميل للإيجابية على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 151.40$، ليستهدف مستوى الدعم 134.75$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

