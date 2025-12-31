الارشيف / الاقتصاد

داش (DASHUSD) يشهد تحركات جانبية ضيقة – تحليل – 31-12-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن داش (DASHUSD) يشهد تحركات جانبية ضيقة – تحليل – 31-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-31 12:27PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم تشيفرون CHEVRON CORPORATION (CVX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليصطدم السهم بهذا الارتفاع بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تحركات السهم بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى المتوسط، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 153.95$، ليستهدف مستوى الدعم 146.50$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

