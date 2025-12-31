داش (DASHUSD) يشهد تحركات جانبية ضيقة – تحليل – 31-12-2025

ارتفع سعر سهم تشيفرون CHEVRON CORPORATION (CVX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليصطدم السهم بهذا الارتفاع بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تحركات السهم بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى المتوسط، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 153.95$، ليستهدف مستوى الدعم 146.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط