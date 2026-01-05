شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 05-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-01-05 16:07PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 94,000$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.