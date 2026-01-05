تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 05-01-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 94,000$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.