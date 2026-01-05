الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 05-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-05 16:07PM UTC

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 94,000$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

