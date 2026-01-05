شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يقفز مقتربًا من مستوى قياسي بعد إضراب في منجم تشيلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ الدولار الأمريكي أول أسبوع تداول كامل في عام 2026 مسجلًا ارتفاعًا إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع مقابل مجموعة من العملات، بعد أداء ضعيف في ديسمبر، في وقت ينصب فيه التركيز الرئيسي على حزمة من البيانات الاقتصادية الأميركية المهمة المقررة هذا الأسبوع.

وكان المتعاملون يراقبون أيضًا عن كثب التطورات في فنزويلا، عقب المداهمة الأميركية واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الأحد إنه قد يأمر بتنفيذ ضربة أخرى إذا فشلت الجهود الأميركية في فتح قطاع النفط الفنزويلي ووقف تهريب المخدرات. كما لوّح باتخاذ إجراء عسكري ضد كولومبيا والمكسيك.

وعلى خلفية جيوسياسية متوترة، سجل الدولار ارتفاعًا طفيفًا، إلا أن محللين قالوا إن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على أن هذا الصعود مستدام. ويُعد تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، المقرر صدوره يوم الجمعة، عاملًا حاسمًا في تشكيل توقعات السياسة النقدية — وهو عامل يُنظر إليه على أنه أكثر تأثيرًا على الدولار من التطورات الجيوسياسية.

الاقتصاد الكلي يتفوق على الجغرافيا السياسية في الوقت الراهن

ارتفع مؤشر الدولار لليوم الخامس على التوالي، مسجلًا زيادة قدرها 0.25% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 ديسمبر، مدفوعًا بشكل أساسي بضعف اليورو، الذي انخفض بنسبة 0.31% إلى 1.16845 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ التاريخ نفسه. وكان مؤشر الدولار قد تراجع بنسبة 1.2% في ديسمبر، في أضعف أداء شهري له منذ أغسطس.

وقال جيريمي ستريتش، رئيس استراتيجية عملات مجموعة العشر (G10) في CIBC Markets: «في حين أننا نرى هذا الخطر الجيوسياسي، أعتقد أننا لا ينبغي أن نعلق عنده. سنعود قريبًا إلى واقع الاقتصاد الكلي، لأن هناك سيلًا من البيانات الأميركية على مدار هذا الأسبوع».

وأضاف: «في كثير من الأحيان، تكون الحركة الأولى للعملات ردًا على حدث كبير هي الحركة الخاطئة. وأنا لا أقول إنها خاطئة هنا، لكنني أعتقد أن هذا الارتفاع في الدولار قد يكون عرضة لتصحيح إذا رأينا مؤشرات هشاشة في بيانات التوظيف».

وأشار إلى أن سلسلة البيانات الأميركية القوية مؤخرًا دفعت الأسواق إلى التفكير في وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتبدأ إصدارات البيانات هذا الأسبوع ببيانات معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع يوم الاثنين، وتختتم بتقرير الوظائف غير الزراعية الشهري يوم الجمعة.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في Capital.com: «أجرؤ على القول إن تحركات سوق الصرف الأجنبي لا تعكس كثيرًا المخاطر الناجمة عن فنزويلا، بقدر ما تعكس ما ستكشفه البيانات الأميركية بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي».

ويتوقع المتعاملون حاليًا خفضين لأسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام، وفقًا لحسابات LSEG المستندة إلى العقود الآجلة.

انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية في الأفق

وينتظر المستثمرون أيضًا اختيار ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، مع انتهاء ولاية جيروم باول في مايو. وكان ترامب قد قال إنه سيعلن اختياره هذا الشهر، مشيرًا إلى أن خليفة باول سيكون «شخصًا يؤمن بأسعار فائدة أقل… وبفارق كبير».

وفي اليابان، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الاثنين إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا سارت التطورات الاقتصادية ومستويات الأسعار بما يتماشى مع توقعاته. وهو موقف كرره عدة مرات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك بعد قرار ديسمبر المتوقع برفع الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود.

واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 156.81 ين، وارتفع بنسبة 0.34% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.795 فرنك، كما صعد بنسبة 0.2% مقابل كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي.