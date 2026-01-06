سعر سهم مدينة المعرفة (4310) يخترق سقف تركيبة فنية إيجابية – توقعات اليوم – 06-01-2026

صعد سعر سهم مدينة المعرفة (4310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط، وقد جاء ذلك بالتزامن مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص السهم بذلك من ضغوطه السلبية دفعة واحدة، ما يزيد من فرص تمديد موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم المحوري 11.65 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 13.10 ريال كمستهدف سعري لنموذج الوتد الهابط المتكون.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد