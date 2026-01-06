الاقتصاد

سعر سهم اليمامة للحديد (1304) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 06-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم اليمامة للحديد (1304) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 06-01-2026 1/2
  • سعر سهم اليمامة للحديد (1304) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 06-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم اليمامة للحديد (1304) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 06-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-06 01:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر سهم مدينة المعرفة (4310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط، وقد جاء ذلك بالتزامن مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص السهم بذلك من ضغوطه السلبية دفعة واحدة، ما يزيد من فرص تمديد موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم المحوري 11.65 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 13.10 ريال كمستهدف سعري لنموذج الوتد الهابط المتكون.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا