سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 09-01-2025

ارتفع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من اختراقه أمس لمستوى المقاومة المهم 0.7975، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدره أكبر على تحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.