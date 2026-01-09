الاقتصاد

سعر النحاس يلامس الهدف التصحيحي-توقعات اليوم 9-1-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس يلامس الهدف التصحيحي-توقعات اليوم 9-1-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يلامس الهدف التصحيحي-توقعات اليوم 9-1-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-09 07:19AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تفاعل سعر النحاس يوم أمس مع الضغوط السلبية مشكلا بعض الموجات التصحيحية الهابطة محققا بذلك للهدف الأول المستقر عند 5.6300$ من ثم ليقدم بعض التداولات المختلطة باستقراره قرب 5.7700$.

 

لا تزال فرص استئناف المحاولات التصحيحية قائمة نظرا لاستمرار تشكيل مستوى 5.9700$ لحاجز قوي مما يزيد ذلك فرص جني السعر للمزيد من المكاسب بتسلله نحو 5.5800$ و5.5100$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5800$ و 5.8600$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا