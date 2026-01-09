سعر النحاس يلامس الهدف التصحيحي-توقعات اليوم 9-1-2026

تفاعل سعر النحاس يوم أمس مع الضغوط السلبية مشكلا بعض الموجات التصحيحية الهابطة محققا بذلك للهدف الأول المستقر عند 5.6300$ من ثم ليقدم بعض التداولات المختلطة باستقراره قرب 5.7700$.

لا تزال فرص استئناف المحاولات التصحيحية قائمة نظرا لاستمرار تشكيل مستوى 5.9700$ لحاجز قوي مما يزيد ذلك فرص جني السعر للمزيد من المكاسب بتسلله نحو 5.5800$ و5.5100$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5800$ و 5.8600$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي