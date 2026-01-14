شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع وسط مخاوف من اضطراب محتمل في الإمدادات الإيرانية مع تصاعد التهديدات والان مع بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،لتسجل مستوى قياسي جديد ،في طريقها صوب الوصول إلى حاجز 4,700 دولارًا للأونصة لأول مرة على الإطلاق ،بدعم التراجع الحالي في مستويات الدولار الأمريكي.



رحب الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب،بأرقام التضخم وجدد دعوته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة "بشكل ملموس". وتنتظر الأسواق صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.2% إلى (4,639.73$) كأعلى مستوى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,586.33$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,586.33$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، فقد المعدن الثمين "الذهب" حوالي 0.3% ،في أول خسارة في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات تصحيح وجني أرباح.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،وسط أجواء حِذرة تسيطر على تعاملات سوق الصرف الأجنبي.



يُولي المتداولون اهتماماً بالغاً بمسألة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، في أعقاب تهديدات وزارة العدل الأمريكية بتوجيه اتهامات جنائية لرئيس المجلس" جيروم باول" بذريعة شبهات تتعلق بمشروع ترميم مبنى البنك المركزي.



وفي خطوة تضامنية غير مسبوقة، أصدر مسؤولو البنوك المركزية العالمية بياناً منسقاً أمس الثلاثاء أعربوا فيه عن دعمهم الكامل لباول وحماية استقلالية القرار النقدي فى الولايات المتحدة.



وتأتي هذه التوترات في وقت يترقب فيه الجميع إعلان الرئيس "دونالد ترامب" خلال الأسابيع المقبلة عن مرشحه لخلافة باول، مع اقتراب انتهاء ولايته الرسمية في مايو القادم، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية .



الفائدة الأمريكية

•ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3% و2.7% على التوالي.



•رحّب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأرقام التضخم، وجدد دعوته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" لخفض أسعار الفائدة "بشكل ملموس".



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 97% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 3%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور المزيد من البيانات الهامة من الولايات المتحدة،عن أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة لشهر ديسمبر.



توقعات حول أداء الذهب

قال المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال، وهي شركة تداول مقرها سنغافورة "برايان لان": كانت البيانات إيجابية، فقد انخفض معدل التضخم، وانخفض معدل البطالة أيضاً في الولايات المتحدة، وهذه هي المؤشرات التي دفعت أسعار المعادن النفيسة إلى الارتفاع.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت أمس الثلاثاء بنحو 3.43 طن متري،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,074.23طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 17 يونيو 2022.



نظرة فنية

