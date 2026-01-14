سعر سهم آبل (AAPL) يبدأ بتصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 14-01-2026

تقدم قليلاً سعر سهم آبل APPLE (AAPL) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب.

لذلك تميل توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم الحالي 260.10$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 248.70$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد