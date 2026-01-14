سعر سهم مونجودبي (MDB) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 14-01-2026

تراجع قليلاً سعر سهم مونجودبي MONGODB, INC (MDB) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 394.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 440.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد