سعر سهم جولد مان ساكس (QBTS) يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 14-01-2026

انخفض سعر سهم أمريكان إيرلاينز AMERICAN AIRLINES GROUP, INC (AAL) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة العنيد 16.35$، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على مهاجمة تلك المقاومة لاحقاً، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى الدعم 15.00$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المذكور 16.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد