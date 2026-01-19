شكرا لقرائتكم خبر عن الين يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بفضل السلطات اليابانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •وزيرة المالية تحذر من التحركات المفرطة في سوق الصرف

•مصادر لرويترز : بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في أبريل



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي،مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين ،بفضل تحذيرات وتحركات السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية المتعثرة.



دعم هذا الصعود أيضًا ،تقارير تفيد بأن العديد من المسؤولين في بنك اليابان يرغبون فى رفع أسعار الفائدة مجددًا، ولا يستبعد البعض رفعها في أبريل المقبل ، حيث يُهدد انخفاض قيمة الين بتفاقم الضغوط التضخمية المتزايدة.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4% إلى ( 157.43¥) الأدنى منذ 9 يناير الجاري ، من سعر إغلاق يوم الجمعة عند ( 158.06¥)، و سجل أعلى خلال تعاملات اليوم عند مستوى عند (157.95¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة 0.35% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في 18 شهرًا عند 159.45 ينات لكل دولار.



•بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ارتفع الين بعد تلميحات التدخل المشترك بين اليابان والولايات المتحدة لدعم العملة اليابانية المتعثرة.



السلطات اليابانية

أكدت وزيرة المالية اليابانية"ساتسوكي كاتاياما" يوم الجمعة ،أن الحكومة "لن تستبعد أي خيارات" للتعامل مع التحركات المفرطة وغير المبررة في سوق الصرف الأجنبي، في إشارة واضحة إلى إمكانية التدخل المباشر لدعم الين الياباني.



وأشارت كاتاياما إلى أن الضعف الحالي للين لا يعكس الأسس الاقتصادية لليابان ويضر بالقدرة الشرائية للأسر. ولمحّت الوزيرة إلى أن اليابان تظل على اتصال وثيق مع شركائها الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة، لضمان أن أي تحرك في سوق العملات سيكون متسقاً مع التفاهمات الدولية حول استقرار أسعار الصرف.



قالت كاتاياما فى مؤتمرها الصحفي الدوري: إن البيان المشترك الموقع مع الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي "كان بالغ الأهمية"، وتضمن بنودًا تتعلق بالتدخل فى سوق الصرف الأجنبي.



قال فيليكس رايان، استراتيجي أسواق الصرف الأجنبي في بنك إيه إن زد :إن الاقتراب من مرحلة التدخل غالبًا ما يترافق مع صدور تصريحات من وزارة المالية اليابانية أو مسؤولين حكوميين حول مستويات الين، أو قيامهم بالاستفسار عنها لدى الأطراف المقابلة.



وأضاف رايان: أن مدى أهمية هذه التصريحات يعتمد بشكل أساسي على مستوى سعر الدولار مقابل الين، وكذلك على سرعة تحركاته خلال فترة 24 ساعة.



الفائدة اليابانية

•كشفت أربعة مصادر مطلعة لوكالة 'رويترز' أن بعض مسؤولي السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي يرون إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق حالياً.



•وتُرجح هذه المصادر اتخاذ قرار الرفع في اجتماع شهر أبريل القادم، وذلك في ظل التهديد الذي يشكله الانخفاض المستمر لقيمة الين الياباني، والذي يُخشى أن يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية المتزايدة في البلاد.



•وأفادت تلك المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بالحديث لوسائل الإعلام، بأن بنك اليابان لا يستبعد اتخاذ إجراء نقدي مبكر في حال توفرت أدلة كافية تؤكد قدرة الاقتصاد الياباني على تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.



•وقال خبراء اقتصاديون لرويترز: إن بنك اليابان سيفضل على الأرجح الانتظار حتى يوليو قبل رفع سعر الفائدة الرئيسي مجدداً، إذ يتوقع أكثر من 75% منهم أن يرتفع إلى 1% أو أكثر بحلول سبتمبر.



•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يناير الجاري مستقر دون 10%.



•يجتمع بنك اليابان يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع لدراسة التطورات الاقتصادية في البلاد وتحديد الأدوات النقدية الملائمة لتلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها رابع أكبر اقتصاد في العالم.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يستند لخط اتجاه صاعد – توقعات اليوم – 19-01-2026