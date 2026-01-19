شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستسلم لتعارض المؤشرات الرئيسية– توقعات اليوم 19-1-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-01-19 07:07AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
نجح سعر البلاتين مجددا بتقديمه لثبات إيجابية فوق مستوى الدعم الرئيسي الأول المتمركز عند 2230.00$ إلا أن ذلك لم يكفي لتحفيزه لاستئناف الهجوم الصاعد لنلاحظ استسلامه حاليا لتعارض المؤشرات الرئيسية وتقديمه لتذبذب جانبي باستقراره قرب 2345.00$.
قد تستمر التداولات المختلطة لحين تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة اندفاعه فوق مستوى 2420.00$ ومن ثم ليحاول تسجيل مكاسب تاريخية جديدة باستهدافه لمستوى 2500.00$ و2545.00$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 2280.00$ و 2420.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم