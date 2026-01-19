الاقتصاد

سعر البلاتين يستسلم لتعارض المؤشرات الرئيسية– توقعات اليوم 19-1-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-19 07:07AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر البلاتين مجددا بتقديمه لثبات إيجابية فوق مستوى الدعم الرئيسي الأول المتمركز عند 2230.00$ إلا أن ذلك لم يكفي لتحفيزه لاستئناف الهجوم الصاعد لنلاحظ استسلامه حاليا لتعارض المؤشرات الرئيسية وتقديمه لتذبذب جانبي باستقراره قرب 2345.00$.

 

قد تستمر التداولات المختلطة لحين تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة اندفاعه فوق مستوى 2420.00$ ومن ثم ليحاول تسجيل مكاسب تاريخية جديدة باستهدافه لمستوى 2500.00$ و2545.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 2280.00$ و 2420.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

