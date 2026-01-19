- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يختبر قاعدة دعم قوية-توقعات اليوم 19-1-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-19 07:08AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
افتتح سعر المؤشر تداولات هذا الصباح بفجوة سعرية هابطة لنلاحظ استقراره من خلالها دون الدعم المتمركز عند 6900.00 ليعلن بذلك عن محاولته لبناء مسار تصحيحي هابط خلال الفترة القريبة.
كذلك محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50 قد يزيد من فعالية المسار التصحيحي المقترح لننتظر استهدافه قريبا لمستوى 6865.00 و6815.00 على التوالي, أما استعادة الميل الصاعد فإن ذلك يتطلب من السعر تشكيل موجات صاعدة جديدة ليستقر من خلالها فوق مستوى دعم القناة الفرعية الصاعدة والممتد نحو 6945.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6865.00 و 6915.00
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي