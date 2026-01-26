الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 26-01-2026

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 26-01-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 26-01-2026 والان مع بالتفاصيل

2026-01-26

2026-01-26 11:48AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على ارتفاع حذر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليعيد السعر اختبار مستوى المقاومة 88,000$، لينجح السعر بذلك تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما استطاع أيضاً تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغط السلبي خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر البتكوين بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة المذكور 88,000$، ليستهدف مستوى الدعم 86,000$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 86,000$ ومستوى المقاومة 89,000$.

 

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط           

