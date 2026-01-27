شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتداول قرب مستواه التاريخي قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

•الدولار الأمريكي يبدأ في التعافي من مستويات منخفضة

•ترامب يهدد بفرض تعريفات جمركية أعلى على كوريا وكندا

•السوق في انتظار أدلة قوية حول مسار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتحافظ على مكاسبها لليوم السابع على التوالي، لتتداول بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق،مع استمرار الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن ،في ظل تهديدات ترامب المستمرة بفرض رسوم جمركية أعلى على بعض الدول الكبرى.



ويكبح تلك المكاسب، انتعاش مستويات الدولار الأمريكي، وذلك قبيل انطلاق فعاليات أول اجتماع سياسة نقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، والذي من المتوقع أن يُسفر عن الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.8% إلى (5,100.84$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (5,010.50$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (5,010.50$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، حقق المعدن الثمين "الذهب" ارتفاع بحوالي 0.5% ، في سادس مكسب يومي على التوالي،وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 5,111,01 دولاراً للأونصة ،وذلك بعد تجاوز الحاجز النفسي عند 5,000 دولاراً للأونصة لأول مرة في التاريخ.



تهديدات ترامب الجمركية

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الاثنين، عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات والأخشاب والأدوية القادمة من كوريا الجنوبية إلى 25%، موجّهًا انتقادات حادة إلى سيول بسبب عدم توصلها إلى اتفاقية تجارية مع واشنطن.



يأتي هذا التصعيد بعد تهديده السابق بفرض رسوم جمركية على كندا، خاصة عقب زيارة رئيس الوزراء الكندي "مارك كارني" إلى الصين مطلع الشهر الجاري ،قبل أن تشهد العلاقات بين البلدين تحسّنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.25% ،ليبدأ في التعافي من أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 96.81 نقطة، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الجلسات الأربعة الأخيرة، عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة، يأتي انتعاش الدولار الأمريكي قبيل انطلاق الاجتماع الأول للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أن تصدر القرارات غداً الأربعاء، التوقعات مستقرة حول الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 3.75% ،والذي يعد أدنى مستوى في ثلاث سنوات.



قالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: أعتقد أن الأسواق ستركز على الأرجح على تساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بدلاً من توقعات أسعار الفائدة.



وأضافت كونغ: إذا اختار باول الاستقالة من منصبه كمحافظ بعد انتهاء ولايته كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو، فقد يُعزز ذلك الانطباع بأنه يستسلم للضغوط السياسية، مما قد يزيد المخاوف بشأن المساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي... وهذا يُشكل خطراً على الدولار.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 97% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 3%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



توقعات حول أداء الذهب

قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": إن نهج ترامب السياسي المزعزع هذا العام يصب في مصلحة المعادن النفيسة كملاذ آمن. إن التهديدات بفرض تعريفات جمركية أعلى على كوريا الجنوبية وكندا كافية للحفاظ على الذهب كملاذ آمن.



وأضاف ووترر: لقد أدى تدخل المسؤولين الأمريكيين واليابانيين لتهدئة الين إلى تراجع الدولار، وكان بمثابة دفعة قوية لسعر الذهب. في حين تعرض الدولار لمزيد من الضغوط بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي الوشيك وسياسات ترامب المتقلبة، مما أدى إلى انخفاض سعر الذهب المقوم بالدولار بالنسبة للمستهلكين في الخارج.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الاثنين بدون أي تغيير يذكر، ليستمر الإجمالي عند 1,086.53 طن متري،والذي يعد أعلى مستوى منذ 3 مايو 2022.



نظرة فنية

سعر الذهب يستعيد زخمه ويقترب من استهداف مقاومات تاريخية جديدة - توقعات اليوم – 27-01-2026