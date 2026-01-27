شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح مصرف الراجحي ترتفع 26% بالعام 2025 وتوصية بتوزيع 1.75 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يبدأ في التعافي من مستويات منخفضة

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ،في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالتزامن مع انتعاش مستويات العملة الأمريكية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



مع تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، انتعشت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية مرة واحدة على الأقل هذا العام ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات تنتظر الأسواق المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى (1.1870 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1881$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1899 $).



•أنهي اليورو تعاملات الاثنين مرتفعاً بنسبة 0.45% مقابل الدولار ،في ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.1907 دولارًا ، بسبب الضغوط السلبية على الأصول الأمريكية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ،ليبدأ في التعافي من أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 96.81 نقطة، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الجلسات الأربعة الأخيرة، عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة، يأتي انتعاش الدولار الأمريكي قبيل انطلاق فعاليات الاجتماع الأول للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.



ومن المتوقع أن يُسفر الاجتماع عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يُذكر، مع الإشارة إلى الحاجة لمزيد من الوقت لتقييم التطورات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة على صعيد السياسة النقدية.



قالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: أعتقد أن الأسواق ستركز على الأرجح على تساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بدلاً من توقعات أسعار الفائدة.



وأضافت كونغ: إذا اختار باول الاستقالة من منصبه كمحافظ بعد انتهاء ولايته كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو، فقد يُعزز ذلك الانطباع بأنه يستسلم للضغوط السياسية، مما قد يزيد المخاوف بشأن المساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي... وهذا يُشكل خطراً على الدولار.



الفائدة الأوروبية

•أظهرت البيانات الصادرة مؤخرًا فى أووربا ،تباطؤ مستويات التضخم الرئيسية خلال ديسمبر الماضي ،لتوضح تراجع الضغوط التضخمية على البنك المركزي الأوروبي.



•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى فبراير المقبل مستقر حاليًا حول 25%.



•وعدل المتداولون توقعاتهم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة طوال هذا العام إلى وجود خفض واحد على الأقل بنحو 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يحافظ على مكاسبه بدعم الاتجاه الصاعد – توقعات اليوم – 27-01-2026