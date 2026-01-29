سعر الباوند مقابل الين يحقق الهدف الأول-توقعات اليوم 29-1-2026

استغل سعر الزوج بتداولات يوم أمس الثبات الإيجابي فوق الدعم المتمركز عند 210.40 ليبدأ بالتفاعل مع إيجابية المؤشرات الرئيسية مقتربا بفارق قليل من الهدف الأول المستقر عند 212.15.

استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيدعم فرص اختراق السعر لمستوى 212.15 سيعزز فرص مهاجمته لدعم القناة الصاعدة المكسور والممتد حاليا نحو 212.55 والذي يشكل بدوره مفتاح تأكيد الاتجاه العام للتداولات القادمة, فاختراق هذا المستوى سيؤكد استعداد السعر لتسجيل مكاسب جديدة قد تبدأ من 213.00 و213.45, أما مخاطرة تغيير الاتجاه الصاعد تكمن بمحاولة كسر السعر للدعم المستقر عند 210.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 211.30 و 212.55

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع