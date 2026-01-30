شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات الإيجابية-توقعات اليوم 30-1-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-01-30 06:29AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا تغيير على مسار سعر الزوج الصاعد حتى هذه اللحظة نظرا لثباته المتكرر فوق مستوى الدعم المستقر عند 210.40 لنلاحظ تشكيله مجددا لموجات صاعدة واستقراره قرب العائق المتمثل بمستوى 212.10.
محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد من فرص اختراق السعر للعائق الحالي ليفتح ذلك باب تسجيله لمكاسب جديدة قد تبدأ من 212.55 ومن ثم ليضغط على المقاومة الممتدة نحو 212.85 والتي تشكل بدورها باب تأكيد استعادة الميل الرئيسي الصاعد, أما هبوط السعر دون الدعم المذكور سابقا والثبات أدناه, سيؤكد ذلك انتقاله للمسار السلبي وليضطر لتكبد خسائر عديدة بتسلله أولا نحو 209.60 و209.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 211.30 و 212.55
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع