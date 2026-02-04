الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 04-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-04 05:25AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أكد سعر الغاز استسلامه بتداولات هذا الفترة لسيطرة الميل الهابط نظرا لتمركزه المتكرر دون الحاجز المستقر عند 4.000$ لنلاحظ تسجيله للأهداف السلبية بهبوطه مؤخرا نحو 3.172$.

 

نود التنويه إلى أن اتحاد المؤشرات الرئيسية بتقديمها للعزم السلبي قد يدفع بالسعر لتقديم ضغوط قوية على دعم القناة الصاعدة الممتد حاليا نحو 3.020$ وبحال تحقيقه لكسر حقيقي سيضطر لتكبد خسائر جديدة بتسلله أولا نحو 2.860$ و2.700$ على التوالي, بينما تأكيد استعادته للميل الصاعد تبدأ من الثبات اليومي فوق مستوى 4.000$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.020$ و 3.550$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

