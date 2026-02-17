شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتحرك ببطء– توقعات اليوم 17-2-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-02-17 05:28AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
اضطر سعر البلاتين لتقديم تداولات بطيئة خلال الفترة الأخيرة نتيجة لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بثبات محور المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالية ليشكل بدوره دعم لحظي عند مستوى 1910.00$.
بشكل عام, سنبقى على ترجيح السيناريو التصحيحي الهابط بالاعتماد على ثبات الحاجز المستقر عند 2245.00$ وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي, سنبقى بانتظار مواجهته السعر للدعم الإضافي المستقر عند 1950.00$ وبحال كسره قد تمتد الخسائر مباشرة نحو 1880.00$ وصولا للدعم التالي المستقر قرب 1785.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1950.00$ و 2100.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز