الاقتصاد

سعر البلاتين يتحرك ببطء– توقعات اليوم 17-2-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر البلاتين يتحرك ببطء– توقعات اليوم 17-2-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتحرك ببطء– توقعات اليوم 17-2-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-17 05:28AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اضطر سعر البلاتين لتقديم تداولات بطيئة خلال الفترة الأخيرة نتيجة لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بثبات محور المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالية ليشكل بدوره دعم لحظي عند مستوى 1910.00$.

 

بشكل عام, سنبقى على ترجيح السيناريو التصحيحي الهابط بالاعتماد على ثبات الحاجز المستقر عند 2245.00$ وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي, سنبقى بانتظار مواجهته السعر للدعم الإضافي المستقر عند 1950.00$ وبحال كسره قد تمتد الخسائر مباشرة نحو 1880.00$ وصولا للدعم التالي المستقر قرب 1785.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1950.00$ و 2100.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا