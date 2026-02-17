سعر البلاتين يتحرك ببطء– توقعات اليوم 17-2-2026

اضطر سعر البلاتين لتقديم تداولات بطيئة خلال الفترة الأخيرة نتيجة لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بثبات محور المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالية ليشكل بدوره دعم لحظي عند مستوى 1910.00$.

بشكل عام, سنبقى على ترجيح السيناريو التصحيحي الهابط بالاعتماد على ثبات الحاجز المستقر عند 2245.00$ وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي, سنبقى بانتظار مواجهته السعر للدعم الإضافي المستقر عند 1950.00$ وبحال كسره قد تمتد الخسائر مباشرة نحو 1880.00$ وصولا للدعم التالي المستقر قرب 1785.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1950.00$ و 2100.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز