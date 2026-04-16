تحديث توقع سعر الذهب اليوم 16-04-2026

أنهى سعر المؤشر الهجوم السلبي الأخير بمواجهته لمستوى تصحيح 66.8% فيبوناتشي المتمركز عند 97.55 وليستقر أعلاه محاولا تقليص الخسائر باندفاعه نحو 97.75.

استمرار ثبات السعر فوق مستوى 97.55 قد يمكنه من تشكيل بعض الموجات التصحيحية ليستهدف بذلك بعض المستويات الإيجابية المتمثلة بمستوى 98.20 و98.55, أما هبوطه دون العائق الحالي والاستقرار أدناه سيفتح أمامه باب لاستهداف محطات سلبية جديدة قد تبدأ من 97.40 و96.85 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.50 و 98.10

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض