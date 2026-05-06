سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يهاجم مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 06-05-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على خسائر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، والتي يهدف من خلالها اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استقرار تحركاته أعلى مستوى الدعم المحوري 157.30، مع استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة ويأتي هذا مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه كثيراً مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة.