سعر القهوة يتذبذب فوق الدعم– توقعات اليوم 6-5-2026

نجح سعر المؤشر بتداولات يوم أمس باختراق الحاجز الإضافي المتمثل بمستوى 27900.00 ليفتح أمامه باب لتسجيل مكاسب تاريخية جديدة لنلاحظ وصوله بذلك حاليا نحو مستوى 28320.00 محققا بذلك بعض المكاسب المقترحة بالتقرير السابق.

نشير إلى أن محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء قد يجبر السعر على تقديم بعض التداولات المختلطة إلا أن استقراره المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى 27775.00 امتداد للدعم الرئيسي, فإن ذلك يؤكد احتجاز السعر ضمن المسار الصاعد للتداولات القادمة لنبقى بانتظار تسجيله للمكاسب الإضافية المتمثلة حاليا بمستوى 28380.00 و28460.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 27990.00 و 28460.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع