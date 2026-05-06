سعر اليورو مقابل الين يبدأ بسلبية قوية-توقعات اليوم 6-5-2026

أكد سعر الزوج منذ تداولات هذا الصباح تمسكه بالسيناريو الهابط المقترح سابقا لنلاحظ اختباره للحاجز المتمركز عند 184.85 ومن ثم ليبدأ بتشكيل تداولات سلبية قوية ليستقر من خلالها قرب الهدف المقترح سابقا والمتمثل بمستوى 182.20.

نشير إلى أن استمرار توفير المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي سيزيد ذلك من فعالية المسار الهابط لنتوقع بتحقيقه لكسر مستوى 182.20 والثبات أدناه, البدء باستهداف محطات سلبية إضافية قد تبدأ من 181.50 وصولا للدعم التالي المستقر عند 180.80, أما استعادة الميل الصاعد فإن ذلك يتطلب تقديمه لإغلاق إيجابي يومي فوق مستوى 184.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 181.80 و 184.80

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض