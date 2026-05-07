سعر الفضة يواصل التألق – توقعات اليوم – 07-05-2026

تقدم سعر الذهب (GOLD)بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليهاجم حالياً مستوى المقاومة 4,700$، والذي كان يمثل هدفاً سعرياً في تحليلاتنا السابقة، ويأتي هذا الصعود مدعوماً باستمرار تداول السعر أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعكس قوة الزخم الإيجابي، كما يستفيد الذهب من خروجه السابق من نطاق قناة سعرية فرعية هابطة كانت تحد من تحركاته، في إشارة فنية دعمت استمرار المكاسب الأخيرة.

ورغم هذه الإيجابية تظهر بعض الضغوط المحتملة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مرتفعة، وهو ما قد يحد من قدرة السعر على مواصلة الصعود بنفس الوتيرة الحالية، لذلك تبقى قدرة الذهب على اختراق مقاومته الحالية والثبات أعلاها عاملاً مهماً لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة.