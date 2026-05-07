زين السعودية تقفز بأرباحها إلى 201 مليون ريال في الربع الأول من عام 2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل التراجع في سوق الصرف الأجنبي

•أسعار النفط العالمية تحت الضغط السلبي

•الولايات المتحدة تنتظر رد إيران على مقترح السلام

•الأسواق في انتظار تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أبريل



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين ،وسط أجواء إيجابية تسيطر على الأسواق العالمية ، واستمرار تراجع الدولار الأمريكي وهبوط أسعار النفط ،مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران إلى التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب بشكل دائم الحرب في الشرق الأوسط.



مع ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، يترقب المستثمرون غداً الجمعة صدور تقرير الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة لشهر أبريل، والذي يعول عليها كثيرًا مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مسار السياسة النقدية في البلاد.

نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.35% إلى (4,753.56$) الأعلى منذ 22 أبريل الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,690.88$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,685.35$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 2.95% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي ،استنادًا على تزايد آمال إنهاء الحرب الإيرانية.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.25% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،بصدد ملامسة أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ،عاكساً استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



تحسنت معنويات المخاطرة في الأسواق العالمية ،وتراجع الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن ،مع انحسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز ،وتزايد آمال قرب التوصل لاتفاق سلام.



محادثات السلام

أعلنت إيران يوم الأربعاء أنها تراجع مقترح سلام أمريكي،وأشارت مصادر إلى أنه سينهي الحرب رسميًا، لكنه سيترك مطالب أمريكية رئيسية دون حل، وهي تعليق إيران لبرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.



وأفادت بعض التقارير الإعلامية بأن المقترح المطروح يتضمن فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز، في إطار جهود التهدئة بين واشنطن وطهران.



ومن المتوقع أن تسلّم السلطات الإيرانية ردّها اليوم الخميس إلى الوسطاء الباكستانيين، بينما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود "محادثات جيدة جدًا" خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية، في إشارة إلى إحراز تقدم في المسار الدبلوماسي.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية يوم الخميس بأكثر من 3.5% ،لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،على وشك تسجيل أدنى مستوى فى عدة أسابيع ،وسط تراجع مخاوف توقف إمدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي،وتزايد احتمالات إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.

ومما لا شك فيه أن تراجع أسعار النفط العالمية يقلص مخاوف تسارع التضخم، الأمر الذي يدعم اتجاه بعض البنوك المركزية العالمية إلى خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من هذا العام.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو مستقر حاليًا عند 94%، وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 6%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المتعاملون عن كثب صدور المزيد من البيانات الهامة جداً عن سوق العمل في الولايات المتحدة.

•تصدر في وقت لاحق اليوم، طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ويصدر غداً الجمعة تقرير الوظائف الأمريكية الجديدة لشهر أبريل.



توقعات حول أداء الذهب

قال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة زانر ميتالز: أدى التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتياح مؤقت على الأقل في أسعار الذهب، خاصة مع انخفاض أسعار النفط، وتراجع المخاوف من التضخم، و تغير التوقعات بشأن إجراءات الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام.



وأضاف غرانت : لا يمكنني القول إننا تجاوزنا الأزمة تمامًا،سيظل السوق متأثرًا بأخبار الحرب الإيرانية والتطورات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الأربعاء بنحو 0.86 طن متري،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي،لينزل الإجمالي إلى 1,033.19 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 15 أكتوبر 2025.



نظرة فنية

سعر الذهب يهاجم هدفنا السعري - توقعات اليوم – 07-05-2026