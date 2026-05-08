سعر النحاس يستأنف الارتفاع-توقعات اليوم 8-5-2026

قدّم سعر النحاس إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 5.9700$ ليعزز ذلك من فعالية المسار الصاعد لنلاحظ تسجيله حاليا لمكاسب ملموسة بوصوله نحو 6.2100$ ليتقرب بذلك من الهدف الثاني المقترح بالتقرير السابق.

يستمد السعر العزم الإيجابي حاليا من مؤشر ستوكاستيك والذي يحاول الثبات ضمن مستوى تشبع الشراء مما يزيد ذلك من فرصة تجاوزه قريبا لمستوى 6.2600$ لنتوقع اندفاعه خلال الفترة القريبة نحو المقاومة الممتدة نحو 6.3800$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.0400 $ و 6.3800$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم