سعر البلاتين بانتظار تجاوز الحاجز– توقعات اليوم 8-5-2026

لامس سعر البلاتين بتداولات يوم أمس مستوى 2097.00 ومن ثم ليهبط مجددا دون الحاجز المستقر عند 2075.00$ ليضطر لتقديم تداولات مختلطة بتذبذبه حاليا قرب 2055.00$.

نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر بالصمود فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 1950.00$ وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, فإن ذلك يدعونا لانتظار تأكيد اختراق السعر للحاجز الحالي ليعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب جديدة قد تبدأ من 2125.00$ و2190.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2000.00$ و 2125.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتأكيد الاختراق