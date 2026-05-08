سعر البلاتين بانتظار تجاوز الحاجز– توقعات اليوم 8-5-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-05-08 06:45AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لامس سعر البلاتين بتداولات يوم أمس مستوى 2097.00 ومن ثم ليهبط مجددا دون الحاجز المستقر عند 2075.00$ ليضطر لتقديم تداولات مختلطة بتذبذبه حاليا قرب 2055.00$.

 

نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر بالصمود فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 1950.00$ وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, فإن ذلك يدعونا لانتظار تأكيد اختراق السعر للحاجز الحالي ليعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب جديدة قد تبدأ من 2125.00$ و2190.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 2000.00$ و 2125.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتأكيد الاختراق

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

