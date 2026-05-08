سعر الباوند مقابل الين دون أي جديد-توقعات اليوم 8-5-2026

حافظ سعر الزوج منذ تداولات يوم أمس على تمركزه بشكل جانبي قرب مستوى 212.80 ليتأثر بتعارض المؤشرات الرئيسية معلنا بذلك تأجيله لتفعيل الهجوم السلبي المقترح سابقا.

قد ينجح السعر حاليا بتعويض المزيد من الخسائر باندفاعه نحو 213.50 وصولا لمحور المتوسط المتحرك 55 المتمركز قرب 213.85, إلا أن ذلك لن يؤثر على السيناريو الرئيسي الهابط بالاعتماد على استمرار تشكيل مستوى 214.30 للحاجز الرئيسي أمام التداولات الحالية, كذلك نشير إلى أن نجاح السعر بكسر مستوى 211.80 سيسهل ذلك مهمة تشكيله لموجات هابطة قوية لنتوقع تسلله بذلك نحو 211.20 ومن ثم ليكرر الضغط على الدعم المتمركز عند 210.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 211.80 و 213.50

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض