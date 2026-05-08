اليورو يستأنف مكاسبه وسط آمال صمود هدنة الحرب الإيرانية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق مؤشر S&P 500 على انخفاض يوم الخميس، مع تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات بعد موجة صعود قوية في الآونة الأخيرة، بينما ضغطت حالة عدم اليقين المحيطة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران على السوق الأمريكية الأوسع.

وتراجعت أسهم شركة Arm Holdings المدرجة في الولايات المتحدة، بعدما طغت المخاوف بشأن قدرة الشركة على تأمين إمدادات كافية لرقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة على توقعاتها القوية للأرباح.

كما انخفض سهم شركة إنتل وسهم شركة Advanced Micro Devices بنحو 3% لكل منهما، ليتخليا عن جزء من المكاسب التي حققاها في وقت سابق من الأسبوع.

وهبط مؤشر PHLX Semiconductor Index بنسبة 2.7%، ما قلّص مكاسبه الفصلية حتى الآن إلى 47%.

وفي الوقت نفسه، كانت الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق مؤقت لوقف الحرب، بحسب ما أفادت به مصادر ومسؤولون، بينما كانت طهران تراجع مقترحًا من شأنه وقف القتال، لكنه يترك أكثر القضايا الخلافية دون حل.

وقال مايك ديكسون، رئيس إدارة المحافظ الاستثمارية في شركة هورايزن إنفستمنتس بمدينة شارلوت في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، إن “مثل هذه الجلسات لا تلغي حقيقة أن السوق شهد ربعًا قويًا للغاية من التعافي المدفوع بأساسيات اقتصادية قوية”.

وتراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، مع تداول الخام قرب مستوى 100 دولار للبرميل.

وفي المقابل، ارتفع سهم شركة إنفيديا وسهم شركة مايكروسوفت بنحو 2% لكل منهما، مما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في وول ستريت.

وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.38% ليغلق عند 7,337.11 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.13% إلى 25,806.20 نقطة، في حين هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.63% إلى 49,596.97 نقطة.

وتراجعت تسعة من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا ضمن مؤشر S&P 500، بقيادة قطاع المواد الأساسية الذي انخفض بنسبة 1.83%، يليه قطاع الطاقة الذي تراجع بنسبة 1.78%.

وشهدت البورصات الأمريكية تداولات كثيفة، حيث جرى تداول 18.3 مليار سهم، مقارنة بمتوسط بلغ 17.5 مليار سهم خلال آخر 20 جلسة.

وساعد الارتفاع المتواصل لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال الأيام الماضية على دفع الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة، مع ترحيب المستثمرين بمؤشرات الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وموسم أرباح قوي للشركات، التي تتجه لتحقيق أقوى نمو في الأرباح منذ أكثر من أربع سنوات.

كما ساهمت البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة في تهدئة المخاوف المتعلقة بأداء الاقتصاد الأمريكي.

ورغم تراجع الخميس، لا يزال مؤشر S&P 500 مرتفعًا بنحو 7% منذ بداية عام 2026.

وأظهرت بيانات اقتصادية أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي.

وبعد صدور تقرير قوي لوظائف القطاع الخاص يوم الأربعاء، يترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية الأكثر شمولًا يوم الجمعة، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد الأمريكي 62 ألف وظيفة خلال أبريل، بعد تسجيل 178 ألف وظيفة في مارس، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء اقتصاديين.

كما واصل المتداولون الرهان على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة مستقرة حتى نهاية العام، في ظل قوة سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إنها تتوقع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة، بينما يتعامل مع حالة كبيرة من عدم اليقين الاقتصادي.

وعلى صعيد الشركات، قفز سهم شركة Datadog بنسبة 31% بعد رفع الشركة توقعاتها السنوية للأرباح.

كما ارتفعت أسهم شركة CrowdStrike بنسبة 8%، بينما صعد سهم شركة Palo Alto Networks بنسبة 7%.

في المقابل، هبط سهم شركة Whirlpool بنسبة 12% بعد أن أخفقت الشركة في تحقيق تقديرات المبيعات للربع الأول وعلّقت توزيع الأرباح النقدية.