شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب قمة أسبوعين قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يستأنف خسائره في سوق الصرف الأجنبي

•تزايد آمال صمود هدنة الحرب الإيرانية مع استمرار مفاوضات السلام

•الأسواق في انتظار أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،لتقترب مرة أخرى من أعلى مستوى في أسبوعين ،في طريقها صوب تحقيق مكسب أسبوعي ،مدفوعًة بتراجع مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مع تزايد آمال صمود هدنة الحرب الإيرانية واستمرار مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



مع ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم صدور تقرير الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة لشهر أبريل، والذي يعول عليها كثيرًا مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مسار السياسة النقدية في البلاد.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.0% إلى (4,746.65$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,685.77$) ، وسجلت أدنى مستوي عند ( 4,678.45$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.1% ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في أسبوعين عند 4,764.85 دولارًا للأونصة.



•بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تراجعت أسعار الذهب بسبب تجدد التوترات فى الأسواق العالمية بعد تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بأكثر من 2.5% ،فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالجلسة السابقة ،ليتقرب مرة أخرى من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ،عاكساً تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا التراجع وسط تحسن نسبي في معنويات المخاطرة بالأسواق، مع تزايد الآمال باستمرار صمود هدنة الحرب الإيرانية، خاصة في ظل الهدوء الحالي بين القوات البحرية الأمريكية والحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت أمس الخميس أن ثلاث مدمرات بحرية تعرضت لهجمات بصواريخ ومسيرات وزوارق سريعة أثناء عبورها المضيق، وردت القوات الأمريكية بضربات "دفاع عن النفس" استهدفت مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومنشآت عسكرية في بندر عباس وجزيرة قشم.



وصف الرئيس ترامب الضربات الأمريكية الأخيرة بأنها مجرد "صفعة خفيفة" ، مؤكداً أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال "قائماً وفعالاً" رغم هذه المناوشات.



اتهمت طهران واشنطن بخرق الهدنة واستهداف سفينتين إيرانيتين ومناطق مدنية، و أعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت لأهداف معادية فوق طهران ومناطق ساحلية.



قال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة بيبرستون: إنّ الطريق نحو اتفاق سلام دائم ليس سهلاً على الإطلاق.وأضاف: اضطر المتداولون إلى إعادة النظر في الافتراضات التي بُنيت خلال الجلسات الأخيرة بشأن مسار النزاع وتطبيع حركة السفن عبر مضيق هرمز.



الفائدة الأمريكية

وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو مستقر حاليًا عند 96%، وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 4%.



الوظائف الأمريكية

من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ، تنتظر الأسواق فى وقت لاحق اليوم ،تقرير ‏الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي سيشمل بيانات مهمة عن سوق العمل ‏الأمريكي ،خاصة الوظائف الجديدة التي تم إضافتها بالقطاعات الغير زراعية فى ‏أبريل ، بالإضافة إلى معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة.‏



تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع ‏الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 65 ‏ألف وظيفة جديدة فى أبريل من إضافة 178 ألف وظيفة في مارس ،مع استقرار معدل البطالة عند 4.3% ،و‏متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% سابقًا.



توقعات حول أداء الذهب

قال كايل رودا، المحلل فى كابيتال.كوم: إن تصريحات إدارة ترامب هذا الصباح بأن وقف إطلاق النار ما زال قائماً، وأن هناك تفاؤلاً مستمراً بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، تدعم سوق الذهب حالياً.



وأضار رودا: ننتظر فقط الخبر الرئيسي التالي حول ما إذا كانت الولايات المتحدة و إيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق. أعتقد أننا قد نشهد بعض التقلبات في الأسعار خلال الـ 24 ساعة القادمة مع اقتراب نهاية الأسبوع.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الخميس بنحو 0.29 طن متري،ليرتفع الإجمالي إلى 1,033.48 طن متري ،مرتدًا من إجمالي 1,033.19 طن متري "الذي يعد أدنى مستوى منذ 15 أكتوبر 2025".



نظرة فنية

سعر الذهب يبدأ باستعادة تعافيه - توقعات اليوم – 08-05-2026