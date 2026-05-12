تحديث توقع سعر الذهب اليوم 12-05-2026

بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج الأخيرة إلا أن تمركزه المتكرر دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 0.8685 يدعم الترجيح السلبي المقترح سابقا, تؤول الجانبية الحالية لتعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بتجاوز مؤشر ستوكاستيك لمستوى 50 كما هو واضح بالرسم المرفق.

سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تسلله نحو مستوى 0.8610 وبتجاوزه سيبدأ باستهداف المزيد من المحطات السلبية بانجذابه نحو 0.8592 و0.8565, أما اختراقه للمقاومة الثبات أعلاه سيلغي الترجيح السلبي وليبدأ بتشكيل موجات صاعدة قوية لنتوقع انجذابه أولا نحو 0.8710 و0.8735 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8595 و 0.8675

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض