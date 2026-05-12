عمومية البنك السعودي للاستثمار تعقد اجتماعها 4 يونيو لمناقشة توزيعات الأرباح عن النصف الثاني 2025

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال تعاملات الثلاثاء، مع ابتعاد مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب عن مستوياتهما القياسية، بعدما جاءت بيانات التضخم الأمريكية أعلى من المتوقع واستمرت حالة الجمود في مفاوضات التهدئة بين واشنطن وطهران.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى 3.8% على أساس سنوي خلال أبريل، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات، مقارنة بتوقعات بلغت 3.7%، ما عزز رهانات الأسواق على إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال دوغ بيث، استراتيجي الأسهم العالمية في معهد ويلز فارجو للاستثمار، إن الأسواق “قد تكون أبطأ من اللازم في استيعاب الأضرار الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام، والتي قد تدفع التضخم العالمي إلى مزيد من التسارع”.

وبحلول الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 298 نقطة أو 0.6% إلى 49,406 نقاط، بينما انخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.57% إلى 7,368 نقطة، وهبط ناسداك المركب بنسبة 0.92% إلى 26,038 نقطة.

وجاءت الضغوط أيضًا من استمرار التوترات الجيوسياسية، بعدما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران بأنه “على أجهزة الإنعاش”، عقب رفض طهران المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، ما أبقى أسعار النفط مرتفعة مع استمرار تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقبل اندلاع الحرب، كانت الأسواق تتوقع خفضين للفائدة خلال العام الجاري، إلا أن المستثمرين باتوا الآن يرجحون تثبيت الفائدة حتى نهاية العام، وفقًا لبيانات أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة سي إم إي.

وتراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.9%، مع هبوط سهم كوالكوم بنسبة 6% بعد تسجيله مستوى قياسيًا في الجلسة السابقة، بينما انخفض سهم إنتل بنحو 2% عقب مكاسب قوية تجاوزت 17% خلال آخر جلستين.

في المقابل، ارتفع سهم إنفيديا بنسبة 1.7%، مواصلًا الاستفادة من موجة التفاؤل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ومن بين التحركات البارزة الأخرى، قفز سهم شركة زيبرا تكنولوجيز بنسبة 15% بعد رفع توقعاتها لنمو المبيعات السنوية، بينما هبط سهم هيمز آند هيرز هيلث بأكثر من 12% بعد نتائج فصلية مخيبة للتوقعات.