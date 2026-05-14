سعر الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 14-5-2026

استغل سعر المؤشر الثبات المتكرر فوق مستوى الدعم الإضافي المتمركز عند 7375.00 لنلاحظ تجديده للمحاولات الصاعدة ليسجل بذلك مكاسب تاريخية جديدة بملامسته لمستوى 7474.00 ليقترب من الهدف الإضافي الأول المقترح سابقا.

محاولة ثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء سيزيد فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تشكيل لموجات صاعدة جديدة ليحاول من خلالها الوصول نحو الهدف الرئيسي المستقر قرب 7540.0, أما هبوط السعر دون 7375.00 وتقديمه لإغلاق سلبي سيجبره ذلك على تفعيل المسار التصحيحي الهابط ليستهدف من خلاله بشكل أولي لمستوى 7330.00 و7290.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7430.00 و 7540.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع